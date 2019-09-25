В Кролевце открыли сквер Защитников Украины 12 октября в Кролевце состоялось официальное открытие сквера Защитников Украины.

Инициаторами его создания и основной движущей силой в его восстановлении стала Кролевецкий Союз участников АТО, которую возглавляет Юрий Сусло. По его словам, в Союз входят и непосредственные участники АТО или ООС, ветераны освободительной войны, волонтеры и неравнодушные люди, собравшиеся ради одной цели - независимости и свободы нашего государства.

Многочисленные меценаты, представители власти, громады, частные предприниматели присоединились к идее создания сквера, помогли финансово, техникой, материалами.

Можно констатировать, что сквер стал действительно народным, отстроенным в честь Защитников Украины, которые защищают свой народ, свою Родину. Сразу после открытия, был освящен памятник воинам, который занял почетное - центральное место в сквере.

На обустроенной сцене прошел концерт ко Дню Защитника Украины с участием лауреатов Фестиваля «Песни, рожденные в АТО». Также, приезжала рок-группа «Тінь сонця», пишет Сайт Кролевца.