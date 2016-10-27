Сумчан запрошують на День автомобіліста Вже вдруге у Сумах відбудеться виставка історичних транспортних засобів «РЕТРО.СУМИ».

З метою сприяння розвитку і пропаганді руху історичних транспортних засобів (ІТЗ), реставрації, збереження та популяризації ІТЗ, як національного надбання; розвитку та популяризації історії автомобілізації та автомобільного спорту в Україні, та з нагоди Дня автомобіліста, у місті Суми, заплановане проведення виставки історичних авто на парковці ТРЦ «Мануфактура» 27 жовтня 2019 року з 12:00 до 16:00.