Сумские гимнастки отличились в Харькове

Команду города Сумы представили гимнастки СК «Элегант-Сумы», которые завоевали 12 медалей:
Мокренко Маргарита и Вождаева Мария - 1 место, Захарченко Полина, Марущенко Елизавета, Никитина Софья, Бабенко Лина, Марченко Арина - 2 место, Вандина София, Такун Екатерина, Сидоренко София, Суровцева Полина, Гаврильченко Кира - 3 место.
Подготовила гимнасток тренер Шаповал Ирина.
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