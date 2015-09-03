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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Останки 52-х неизвестных воинов-освободителей Ахтырки перезахоронены в селе Ракитное

11 октября в селе Ракитное Ахтырского района при содействии Чернетчинской территориальной громады состоялись похороны 52 неизвестных воинов, погибших при освобождении города Ахтырки в августе 1943 года.

Останки воинов были найдены поисковым отрядом «Память» под руководством депутата городского совета Анатолия Чернишкина.

Утром 11 октября в Архангело-Михайловском храме г. Ахтырка была отслужена заупокойная служба, после чего останки бойцов были отправлены на место погребения в с. Ракитное. По приглашению руководства территориальной громады благочинный Ахтырского и Великописаревского церковных округов протоиерей Евгений Сопига принял участие в траурном митинге и возглавил заупокойную литию с клириками города Ахтырки.

При захоронении солдат присутствовал внук одного из погибших 23 августа 1943 года бойцов Шалаева Павла Андреевича - Валерий Чураков.

Общество Перезахоронение

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