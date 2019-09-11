На Сумщине закрыли 42 дела по коррупции сельского головы Суд закрыл производство по 42 делам о совершении главой Павловского сельского совета Белопольского района коррупционных правонарушений.

Постановлениями суда от 11.10.2019 закрыто 42 производства по делам о совершении Т. административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 1727 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Данное решение мотивировано тем, что суду не было предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что Т. обязана была и публично не сообщила Павловский сельский совет или НАПК о реальном конфликте интересов, который возник в момент вынесения распоряжения «О премировании работников аппарата управления сельского совета», а также доказательств в подтверждение того, когда работники управления защиты экономики получили запрашиваемую ими информацию о премировании, сообщает пресс-служба Белопольского райсуда.