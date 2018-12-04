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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52494

Мэр Сум расставил приоритеты на следующий год

Главные цели – Театральная площадь, стадион «Авангард» и парк им. Кожедуба.

Мэр Сум Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании.

- Сейчас мы принимаем предложения по формированию бюджета, - начал он. – Я бы хотел сказать о наших приоритетах на следующий год. Потому что вы знаете, что 4 года подряд наши приоритеты – это вопросы, которые в первую очередь беспокоят наших сумчан. И когда мы принимали решение, с чего наводить порядок, то 70% наших жителей сказали, что это должны быть территории, на которых мы живем. Это и дома, и дворы, и квартальные дороги, и детские и спортивные площадки. Но то, что мы частично сделали благоустройство в центре города, это должно быть началом. Я уже видел первые два проекта Театральной площади. Нам осталось сделать благоустройство зеленых насаждений и ремонт самих чаш фонтанов. Как я и раньше говорил, там, где были фонтаны, должны быть фонтаны. Также обращаю ваше внимание на сквер «Романтика», пожалуйста, проект в этом году. «Авангард»: нужно срочно возвращаться. Власть поменялась полгода назад. Давайте возвращать уже проект домой. Я думаю, все, что было нужно, все уже проверили. Пишите письма в правоохранительные органы, пускай возвращают проект, со следующего год мы должны начинать его делать. Также парк Кожедуба. У нас эскизный проект есть, предпроектное предложение есть. Нужно делать нормальный проект. Никакого строительства там не должно быть, пока что. Если будут какие-то планы на будущие, пожалуйста. Дорожки, тротуары, велодорожки, беговые дорожки, лавочки и освещение. В следующем году должно быть сделано. Готовьте проект. Теннисные корты? Если мы возьмем опыт «Технологии», как мы видели, то можно сделать дешевле, чем предлагалось раньше, и мы сделаем и крытые корты, чтобы и зимой можно было заниматься теннисом. Это только проекты благоустройства центра города и спортивных сооружений. По школам и больницам продолжим утепление. Продолжаем работу по грантам.

Общество Городской бюджет Приоритеты

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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