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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19838

Несмотря на 20 градусов тепла в Сумах стартует отопительный сезон

Горячую воду тоже обещают всем.

Вопрос начала отопительного сезона обсуждали сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- В соответствии с решением исполнительного комитета, в зоне «Сумытеплоэнерго» теплоноситель подан на все лечебные учреждения и учреждения образования, - доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – По письменным обращениям отопление включено во всех этих учреждениях. Также по решению исполнительного комитета «Сумытеплоэнерго» приступает к началу отопительного сезона в жилом фонде г. Сумы. Графики включения разработаны и предоставлены службе «15-80», департаменту инфраструктуры и жилищным организациям.

- Знаете, что я скажу тем, кто будет писать: сегодня 20 градусов на улице, а они начинают отопительный сезон? – вставил слово мэр Сум Александр Лысенко. – Друзья, есть решение Кабинета министров – 15 октября – начало отопительного сезона. Такой температурный режим позволит нам плавно войти отопительный сезон. Плавно, очень плавно. Потому что сейчас наши теплогенерирующие организации плавно будут разворачивать свои мощности. На территории КСПУ в 98% домах стоят счетчики. Люди будут регулировать. Поэтому обращаюсь к обоим: чтобы были специалисты готовы реагировать. КСПУ, пожалуйста…

- Несмотря на финансовые проблемы, руководство объединения решило вопрос по номинации на газ, - порадовал директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх. – Сейчас мы с газом и начинаем включать котельную. Хотел бы обратить внимание, чтобы были заполнены внутридомовые сети, особенно в бюджетных учреждениях. Параллельно будет начато возобновление горячего водоснабжения.

- Во сколько домов в день будете подавать тепло? – поинтересовался мэр.

- Согласно графикам. Думаю, до конца недели все потребители будут с теплоносителем.

- Александр Иванович, - обратился мэр к своему заму г-ну Журбе. – Сводка до конца дня, на 16.30, должна быть у меня на столе по количеству включенных домов и учреждений.

О готовности домов почему-то никто никого не спрашивал. Напомним: неделю назад некоторые ЖЭКи отчитывались о 12-14% подписанных актов готовности домов, которые они обслуживают.

Кстати, две недели назад мэр Сум Александр Лысенко обещал на сайте мэрии ежедневно информировать сумчан о ходе переговоров о получении номинации на газ для Котельной Северного промузла. Ни одной сводки по этому поводу на сайте мэрии замечено не было…

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