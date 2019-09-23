За неделю на Сумщине зарегистрировано 63 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 5 человек, 38 зданий, всего материальных ценностей на сумму более 6 млн. 390 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 9 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!
В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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