Сумы хотят вернуть усадьбу Харитоненко в коммунальную собственность Мэр Сум Александр Лысенко снова заговорил о возвращении городу усадьбы Харитооненко, которую недореставрировал НБУ.

Он поднял этот вопрос сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании.

- Это будет поручение департаменту обеспечения ресурсных платежей, - обратился он к директору департамента Юрию Клименко. – Это касается усадьбы Харитоненко. Мы подготовили, и я подписал все обращения еще при предыдущем правительстве. Нам осталось тогда только министерство экономики. Теперь его объединили с аграрным министерством (министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Ред.). С народными депутатами проведены переговоры, понимание есть. Они говорят, что сейчас могут помочь этому процессу. Первый замминистра развития территорий (сумчанин Дмитрий Живицкий – Ред.) также готов помогать. Также к этому процессу готов присоединиться почетный гражданин Сум Анатолий Епифанов. Мы должны в этом году закончить всю бумажную процедуру. Только за счет городского бюджета нам будет очень сложно ее восстановить, но, думаю, совместными усилиями, возможно, это будет ГФРР (государственный фонд регіонального развития - Ред.), возможно, грантовые проекты, потому что это культурное наследие. Я прошу вас взять под контроль и довести это до конца.

Напомним: усадьбу Харитоненко передали НБУ в 2010 году. Его взялись реконструировать для УАБД, однако не завершили. Дальше было много проектов, в том числе с Минюстом по созданию в ней Дворца бракосочетаний, но что-то пошло не так… С 2018 года тянется эпопемя по возвращению усадьбы городу.