За историческое здание 4-ой школы возьмутся в следующем году?

Он поднял этот вопрос сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании в мэрии.
- Думаю, что не то, что пришло время, а потому что уже нужно. Еще год-два и будем переделывать точно, - обратился он к подчиненным, - Со строителями еще раз проверьте фундамент, потому что строители говорят, что фундамент там выдержит, и можно уже начинать внутренние работы.
Напомним: весной депутаты Сумского горсовета поддержали петицию сумчан о реконструкции школы № 4. С тех пор о судьбе выполнения этого решения ничего не было известно.
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