Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02416

За историческое здание 4-ой школы возьмутся в следующем году?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение начинать в следующем году ремонт исторического здания школы № 4.

Он поднял этот вопрос сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Думаю, что не то, что пришло время, а потому что уже нужно. Еще год-два и будем переделывать точно, - обратился он к подчиненным, - Со строителями еще раз проверьте фундамент, потому что строители говорят, что фундамент там выдержит, и можно уже начинать внутренние работы.

Напомним: весной депутаты Сумского горсовета поддержали петицию сумчан о реконструкции школы № 4. С тех пор о судьбе выполнения этого решения ничего не было известно.

Общество Школа № 4

По тематике

Мэр Сум задумал ремонтировать 4-ую школу
05.08.2019 13:30

Мэр Сум задумал ремонтировать 4-ую школу

Сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии подняли вопрос ремонта и охраны исторического здания школы №4....

Сумские депутаты решили ремонтировать школу № 4
29.05.2019 12:47

Сумские депутаты решили ремонтировать школу № 4

Сегодня, 29 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали петицию «Ремонт школы № 4»....

11.04.2019 13:54

Ремонтировать ли историческое здание 4-ой школы будет решать сумской исполком

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт школы № 4»....

26.03.2019 09:30

Сумчане просят отремонтировать школу № 4

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт школы № 4»....

Сумской горсовет не отдал историческое здание 4-й школы частнику
19.12.2018 10:58

Сумской горсовет не отдал историческое здание 4-й школы частнику

Сегодня, 19 декабря, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения об электронной петиции по поводу передачи исторического зданий 4-й школы...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.