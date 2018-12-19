За историческое здание 4-ой школы возьмутся в следующем году? Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение начинать в следующем году ремонт исторического здания школы № 4.

Он поднял этот вопрос сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Думаю, что не то, что пришло время, а потому что уже нужно. Еще год-два и будем переделывать точно, - обратился он к подчиненным, - Со строителями еще раз проверьте фундамент, потому что строители говорят, что фундамент там выдержит, и можно уже начинать внутренние работы.

Напомним: весной депутаты Сумского горсовета поддержали петицию сумчан о реконструкции школы № 4. С тех пор о судьбе выполнения этого решения ничего не было известно.