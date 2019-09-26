Кому в Сумах отключили воду

В связи с порывом на водопроводной сети по ул. Роменская, 100 сегодня, 15 октября, в 9.30 прекращено водоснабжение ул. Гаевая и д. № 123 по ул. Декабристов.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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