Кому в Сумах отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 15 октября.

В связи с порывом на водопроводной сети по ул. Роменская, 100 сегодня, 15 октября, в 9.30 прекращено водоснабжение ул. Гаевая и д. № 123 по ул. Декабристов.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.