Сумская силачка стала чемпионкой Украины 7-12 октября в Поляне Закарпатской области прошел чемпионат Украины среди девушек до 15 лет по тяжелой атлетике.

Сумчанка Оксана Поладич в сумме двоеборья показала 141 кг (рывок - 64, толчок - 77). Подготовил спортсменку тренер КДЮСШ «Украина» Вадим Васильченко, воспитанницы которого в 2019 году уже 4 раза были на высшей ступеньке пьедестала чемпионатов Украины (три победы у Владиславы Дорош).