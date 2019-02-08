Сумская силачка стала чемпионкой Украины

Сумчанка Оксана Поладич в сумме двоеборья показала 141 кг (рывок - 64, толчок - 77). Подготовил спортсменку тренер КДЮСШ «Украина» Вадим Васильченко, воспитанницы которого в 2019 году уже 4 раза были на высшей ступеньке пьедестала чемпионатов Украины (три победы у Владиславы Дорош).
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