В Сумах обещают доремонтировать тротуары на Героев Сумщины Первым в списке ремонта тротуаров на следующий год будет нечетная сторона ул. Героев Сумщины.

Такое поручение дал сегодня , 15 октября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.

- Готовьте списки на ремонт тротуаров в следующем году, - поручил он и.о. директору департамента инфраструктуры Виктору Павленко. – И первым пускай будет тротуар на Героев Сумщины от Харьковского моста до Романтики и дальше. Мы планировали его в этом году, но вы знаете, мы ушли из центра города, потому что на окраинах у нас там не дороги, а направления. Но вчера там установили камень на месте будущего памятника участникам войны на востоке Украины, поэтому начинайте оттуда. Таким образом мы соединим взрослый парк, молодежный сквер возле «Романтики» и десткий парк.

Напомним: другую сторону ул. Героев Сумщины отремонтировали три года назад. И так по всему городу: сначала ремонтируют одну сторону, как на ул. Набережная р. Стрелка в 2017 году, потому другую – в 2019 году. Ул. Шевченко, например, пока не дождалась ремонта нечетной стороны, хотя уже прошло три года.