Кто из сумских лучников претендует на поездку на Олимпийские игры

В элитную группу вошли:
Павлова Анастасия, Херсонская обл. (тренеры Павлов В.А., Павлова Н.В.) – студентка СумГПУ;
Марченко Вероника, Львовская обл. (Гавелко М.П.);
Сиченикова Лидия, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Гуменюк В.А.) – выпускница СумГПУ;
Гунбин Алексей, Сумская обл. (Гаркуша Е.В., Гаркуша В.А.).
Ведущая группа:
Иваницкий Георгий, Львовская обл. (Ткачек А.В., Образцова Т.А.)
Перспективна группа:
Наумова Жанна, Львовская обл. (Калиниченко А.Н., Колядинцева С.А.)
Чибисова Евгения, Сумская обл. (Родионов С.В., Гаркуша Е.В.)
Сикало Елизавета, Черкасская обл. (Калиниченко Н.А.)
Кожокарь Иван, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Чеботаренко Д.Д.) – студент СумГПУ.
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