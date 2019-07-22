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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40104

Кто из сумских лучников претендует на поездку на Олимпийские игры

Определен состав кандидатов национальной сборной команды по стрельбе из лука для участия в ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году.

В элитную группу вошли:

Павлова Анастасия, Херсонская обл. (тренеры Павлов В.А., Павлова Н.В.) – студентка СумГПУ;

Марченко Вероника, Львовская обл. (Гавелко М.П.);

Сиченикова Лидия, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Гуменюк В.А.) – выпускница СумГПУ;

Гунбин Алексей, Сумская обл. (Гаркуша Е.В., Гаркуша В.А.).

Ведущая группа:

Иваницкий Георгий, Львовская обл. (Ткачек А.В., Образцова Т.А.)

Перспективна группа:

Наумова Жанна, Львовская обл. (Калиниченко А.Н., Колядинцева С.А.)

Чибисова Евгения, Сумская обл. (Родионов С.В., Гаркуша Е.В.)

Сикало Елизавета, Черкасская обл. (Калиниченко Н.А.)

Кожокарь Иван, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Чеботаренко Д.Д.) – студент СумГПУ.

Спорт Олимпийские игры Стрельба из лука

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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