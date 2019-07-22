Кто из сумских лучников претендует на поездку на Олимпийские игры Определен состав кандидатов национальной сборной команды по стрельбе из лука для участия в ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году.

В элитную группу вошли: Павлова Анастасия, Херсонская обл. (тренеры Павлов В.А., Павлова Н.В.) – студентка СумГПУ; Марченко Вероника, Львовская обл. (Гавелко М.П.); Сиченикова Лидия, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Гуменюк В.А.) – выпускница СумГПУ; Гунбин Алексей, Сумская обл. (Гаркуша Е.В., Гаркуша В.А.). Ведущая группа: Иваницкий Георгий, Львовская обл. (Ткачек А.В., Образцова Т.А.) Перспективна группа: Наумова Жанна, Львовская обл. (Калиниченко А.Н., Колядинцева С.А.) Чибисова Евгения, Сумская обл. (Родионов С.В., Гаркуша Е.В.) Сикало Елизавета, Черкасская обл. (Калиниченко Н.А.) Кожокарь Иван, Черновицкая обл. (Осипенко А.Г., Чеботаренко Д.Д.) – студент СумГПУ.