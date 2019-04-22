Сумская студентка стала чемпионкой мира по самбо

В последний день соревнований прошли финальные поединки в весовой категории до 75 кг у девушек U18. В этой категории выступала студентка СумГУ Наталья Чистякова. Она смогла преодолеть всех своих соперниц и завоевала титул чемпионки мира.
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