Сумская студентка стала чемпионкой мира по самбо С 10 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат Мира по самбо среди юношей и юниоров.

В последний день соревнований прошли финальные поединки в весовой категории до 75 кг у девушек U18. В этой категории выступала студентка СумГУ Наталья Чистякова. Она смогла преодолеть всех своих соперниц и завоевала титул чемпионки мира.