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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23515

На Сумщине включают отопление

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой констатировал, что отопительный сезон стартовал.

- На сегодня у нас лучше всех сработал Глухов, где запущено отопление во всех учреждениях бюджетной сферы и жилом фонде, - сообщил Сергей Луговой. - Всего по области на 11 октября работало 317 котельных, что составляет 63%, 260 учебных заведений с теплом (58%), 195 дошкольных учреждений (75,3%), 224 учреждения здравоохранения (62,9%).

По его словам, с сегодняшнего дня начинается отопления жилого фонда. В частности, в городе Сумы планируют за четыре дня запустить весь жилой фонд. Вопросов ни по «Сумытеплоэнерго», ни по Котельной Северного промузла возникать не должно. Хуже всего ситуация в городе Шостка, где пока нет тепла ни в домах, ни в учреждениях бюджетной сферы, и в городе Ахтырка. Вопрос получения лимитов газа тепловыми предприятиями в этих городах находятся в стадии решения.

Временно исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Ирина Купрейчик подчеркнула, что этот вопрос на ежедневном контроле в областных и призвала власти на местах не медлить со стартом отопительного сезона. Ведь этот вопрос - должно стать приоритетом во всех городах и районах Сумщины.

Общество Отопительный сезон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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