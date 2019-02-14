В Сумах в среду будут звучать сирены Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 16 октября, в Сумах будут проверять систему оповещения.

В связи с этим, с 12:10 в городе в тестовом режиме будут работать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Сумчан просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Подобные проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.