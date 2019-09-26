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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:451144

В Сумах получили результаты анализов воды из Сейма

Госэкоинспекция получила предварительные результаты анализа проб воды, отобранных в р. Сейм.

В связи с вероятным загрязнением реки Сейм и нередкими случаями гибели в ней рыбы, специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области были оперативно отобраны пробы поверхностной воды в четырех разных створах. Отделом инструментально-лабораторного контроля уже получены первые результаты измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах.

Так, по результатам гидрохимических исследований, в пробе, отобранной 12.10.2019 из Сейма в с. Пески Бурынского района установлено превышение уровня химического потребления кислорода (ХПК) - в 1,4 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией (ПДК), содержание растворенного кислорода - 4,4 мгО2 / дм3 (при ПДК - 6,0 мгО2 / дм3). Однако, в пробе, отобранной в Песках 14.10.2019, качество воды несколько ухудшилась: установлено превышение уровня ХПК в 1,8 раза по сравнению с ПДК, по содержанию железа - в 2,8 раза; содержание растворенного кислорода составлял 3,5 мгО2 / дм3.

В пробах, отобранных у с. Новые Вирки Белопольского района установлено, что содержание растворенного кислорода составляет - 4,5 мгО2 / дм3; ХПК - превышен в 1,2 раза по сравнению с ПДК, а содержание железа - в 2, 8 раза.

У с. Зиново Путивльского района установлено только крайне низкий уровень растворенного кислорода - 1,1 мгО2 / дм3 при ПДК - 6,0 мгО2 / дм3. Самый низкий же уровень растворенного кислорода (менее 1 мгО2 / дм3) зафиксировано в пробе, отобранной в с. Чумаково Бурынского района.

Некоторые показатели качества воды еще исследуются отделом инструментально-лабораторного контроля. Об окончательных результатах анализа Инспекция сообщит дополнительно, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Госэкоинспекция Загрязнение воды Сейм

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