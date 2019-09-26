На Сумщине нашли фальсифицированные консервы

Ставим в известность, что ООО «Альфа-Етекс» 31.12.2018 прекратил договорные отношения с ООО «Интерфлот» по производству продукции из их сырьевых материалов. Рыбные консервы имеющиеся на рынке пищевых продуктов ТМ «Аквамарин» с датами производства позднее 31.12.2018, в частности, но не ограничиваясь: 18.01.2019, 18.02.2019 и 11.03.2019, где указан код производителя В05, ООО «Альфа -Етекс» не производились.
Уважаемые потребители, в случае выявления в учреждениях торговли такого продукта просим Вас информировать Госпродпотребслужбу по телефону (0542) 77-90-43 для принятия неотложных мер по недопущению к реализации, сообщает пресс-служба ведомства.