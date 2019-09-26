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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18255

На Сумщине нашли фальсифицированные консервы

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует о факте наличия на рынке Украины поддельной продукции (рыбные консервы торговой марки «Аквамарин» ООО «Интерфлот», производства ООО «Альфа – Етекс», а именно: сайра тихоокеанская натуральная, 230 гр (с ключом), дата производства 18.01.2019, 18.02.2019, «Толстолобик обжаренный в томатном соусе», 230 гр, дата производства 11.03.2019 года с кодом производителя В05.

Ставим в известность, что ООО «Альфа-Етекс» 31.12.2018 прекратил договорные отношения с ООО «Интерфлот» по производству продукции из их сырьевых материалов. Рыбные консервы имеющиеся на рынке пищевых продуктов ТМ «Аквамарин» с датами производства позднее 31.12.2018, в частности, но не ограничиваясь: 18.01.2019, 18.02.2019 и 11.03.2019, где указан код производителя В05, ООО «Альфа -Етекс» не производились.

Уважаемые потребители, в случае выявления в учреждениях торговли такого продукта просим Вас информировать Госпродпотребслужбу по телефону (0542) 77-90-43 для принятия неотложных мер по недопущению к реализации, сообщает пресс-служба ведомства.

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