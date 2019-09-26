Сумские копы задержали 18-летнего наркомана Патрульные обнаружили гражданина, имевшего при себе, вероятно, запрещенные вещества.

Во время патрулирования улицы 8 Марта, инспекторы остановили прохожего, который нарушал общественный порядок.

Во время общения с полицейскими, 18-летний мужчина сильно нервничал. Когда стражи порядка сообщили, что будут проводить поверхностную проверку, он резко начал заканчивать беседу и хотел поскорее уйти. И неудивительно, ведь во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него зип-пакетик с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для употребления наркотических веществ с наслоением неизвестного вещества.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.