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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41169

Сумские копы задержали 18-летнего наркомана

Патрульные обнаружили гражданина, имевшего при себе, вероятно, запрещенные вещества.

Во время патрулирования улицы 8 Марта, инспекторы остановили прохожего, который нарушал общественный порядок.

Во время общения с полицейскими, 18-летний мужчина сильно нервничал. Когда стражи порядка сообщили, что будут проводить поверхностную проверку, он резко начал заканчивать беседу и хотел поскорее уйти. И неудивительно, ведь во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него зип-пакетик с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для употребления наркотических веществ с наслоением неизвестного вещества.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.

Право Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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