Сумские копы задержали 18-летнего наркомана

Во время патрулирования улицы 8 Марта, инспекторы остановили прохожего, который нарушал общественный порядок.
Во время общения с полицейскими, 18-летний мужчина сильно нервничал. Когда стражи порядка сообщили, что будут проводить поверхностную проверку, он резко начал заканчивать беседу и хотел поскорее уйти. И неудивительно, ведь во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него зип-пакетик с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое, а также устройство, вероятно, для употребления наркотических веществ с наслоением неизвестного вещества.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.
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