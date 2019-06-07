На Сумщине прокуратура вернула детсад в коммунальную собственность Роменской местной прокуратурой при изучении законности при распоряжении имуществом и землями учебных заведений на территории Лебединского района выявлены нарушения интересов государства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, здание детского сада, которое находилась на балансе колхоза с 1977 года, после реорганизации перешло на баланс сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. А в 2007 году указанное предприятие заключило договор аренды имущества с Голубовским сельским советом, согласно которому помещение детского сада передано ему в платное пользование для дальнейшего содержания за счет средств местного бюджета.

«Однако в соответствии с действующим законодательством, дошкольное учебное заведение после реорганизации предприятий подлежит безвозмездной передаче в коммунальную собственность. Поэтому Роменская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. После того, как было открыто судебное производство по делу, сельскохозяйственное общества с ограниченной ответственностью добровольно передало в коммунальную собственность Голубовскому сельскому совету Лебединского района двухэтажное здание детского сада общей площадью 346,5 кв. м и подсобное помещение сарая площадью 59,2 кв. м», - рассказал прокурор Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Александр Оснач.