На Сумщине прокуратура вернула детсад в коммунальную собственность

Так, здание детского сада, которое находилась на балансе колхоза с 1977 года, после реорганизации перешло на баланс сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. А в 2007 году указанное предприятие заключило договор аренды имущества с Голубовским сельским советом, согласно которому помещение детского сада передано ему в платное пользование для дальнейшего содержания за счет средств местного бюджета.
«Однако в соответствии с действующим законодательством, дошкольное учебное заведение после реорганизации предприятий подлежит безвозмездной передаче в коммунальную собственность. Поэтому Роменская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. После того, как было открыто судебное производство по делу, сельскохозяйственное общества с ограниченной ответственностью добровольно передало в коммунальную собственность Голубовскому сельскому совету Лебединского района двухэтажное здание детского сада общей площадью 346,5 кв. м и подсобное помещение сарая площадью 59,2 кв. м», - рассказал прокурор Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Александр Оснач.
Прокуратура настаивает на возвращении земельного участка из противоправного пользования....
Сегодня, 6 июля, в селе Подопригоры Лебединского района Сумской области состоялось прощание со старшим солдатом, оператором-радиотелефонистом 24-й отдельной механизированной бригады...
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета провело два тендера на закупку работ по строительству детского сада ожидаемой стоимостью...
Всего закуплено 127 планшетов-трансформеров на сумму более 1 млн гривен....
По информации, предоставленной ГПУ «Полтавагаздобыча», 5 июня при выполнении работ по обработке скважины №10 Новотроицкого НГКМ Филиала Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча»...