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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе

14 октября в 10:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Озерная в с. Знобь-Новгородское Серединобудского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел огонь из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 42-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огонь полностью охватил кровлю сарая и гаража под одной крышей. Образовалась угроза дальнейшей переброски огня на вплотную расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи огня на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 11:40 возгорание локализовали, а в 17:05 - потратив на тушение около 22 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Середина-Буда

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