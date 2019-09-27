Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15543

Появились графики включения отопления в Сумах

Графики включения отопления в жилом секторе Сум разместили на сайте мэрии.
ТОВ «Спож» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Компослуги» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «КК «Коменерго-Суми» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Сервіс-дім» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «КК ДомКомСуми» або Переглянути не завантажуючи
ПП «Рубін» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Жилищник» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «КК Сумитехнобудсервіс» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Побутсервіс-Суми» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «ДІМЕКС-КОМФОРТ» або Переглянути не завантажуючи
ОСББ або Переглянути не завантажуючи
КП «Сумитеплоенергоцентраль» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Техкомсервіс» або Переглянути не завантажуючи
ТОВ «Оселя» або Переглянути не завантажуючи
ПРБП «Рембуд» або Переглянути не завантажуючи
КП «Сумижилкомсервіс» або Переглянути не завантажуючи
КППВ або Переглянути не завантажуючи
Общество Отопительный сезон Отопление

По тематике

Сегодня 11:23

На Сумщине включают отопление

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой констатировал, что отопительный...

Сегодня 09:19

Несмотря на 20 градусов тепла в Сумах стартует отопительный сезон

Горячую воду тоже обещают всем....

Экс-мэр Сум мерзнет в своей квартире
10.10.2019 13:01

Экс-мэр Сум мерзнет в своей квартире

И требует включить отопление…...

08.10.2019 17:05

В Ахтырке начали отопительный сезон

Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020....

08.10.2019 11:41

В Сумах начался отопительный сезон

С 7 октября ООО «Сумытеплоэнерго» начало включать учреждения образования и сферы здравоохранения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.