Появились графики включения отопления в Сумах

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой констатировал, что отопительный...
Горячую воду тоже обещают всем....
И требует включить отопление…...
Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020....
С 7 октября ООО «Сумытеплоэнерго» начало включать учреждения образования и сферы здравоохранения....