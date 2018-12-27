В Сумах пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень» С самого утра 19 октября сумчане и гости города смогут приобрести качественную продукцию лучших предприятий Сумщины по ценам производителя на ежегодной выставке-ярмарке «Золотая осень».

Все желающие смогут попробовать и приобрести свежее мясо, колбасные изделия, копчености, молочную продукцию. Также к продаже будут предлагаться хлебобулочные изделия, мед, овощи, фрукты, масло, яйца, крупы, зерно, саженцы (декоративных, фруктовых, ягодных деревьев), посадочный материал картофеля, семян трав, цветов, удобрения, средства защиты растений и т.п.

Ярмарка начнется 19 октября в 8.30 на территории Сумского национального аграрного университета по адресу: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 160.