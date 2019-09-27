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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11189

На Сумщине наркодилера взяли под стражу

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, в доме которого изъяли около 1 кг наркотического вещества.

По ходатайству Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры подозреваемому в незаконном обороте наркотического средства каннабис избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о жителе Великописаревского района, которого задержали сотрудники полиции 10 октября во время сбыта очередной «дозы». Установлено, что мужчина систематически реализовал запрещенное вещество наркозависимым лицам. Во время санкционированного обыска в его домохозяйстве обнаружено и изъято около 1 кг наркотического вещества, расфасованной в разные пакеты.

«Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был уже 8 раз судим, в основном за кражи. Сейчас его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств) УК Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества», - рассказал начальник Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры Алексей Скоромный.

Право Великописаревский район Наркодилер Наркотики

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