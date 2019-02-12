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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30179

В Сумах соревновались шашисты

В клубе интеллектуальных игр СумГУ состоялись соревнования по шашкам в зачет городской спартакиады.

Боролись командное первенство как студенты, так и сумские предприятия и организации. Уверенную победу среди высших учебных заведений получила команда СумГПУ им. А. С. Макаренко Александр Косенко, Вадим Касьян и Борис Батуринец получили 16 очков.

Серебряными призерами стали представители СумГУ - Богдан Статива, Антон Ильченко и Ирина Курочка – 12 очков.

А вот со значительным отрывом третье место заняла команда образования - 6 очков на всех получили Артем Лаптев, Иван Гордиенко и Дмитрий Стрижак.

Среди шашистов сумских предприятий и организаций, результаты следующие: ПАО «Сумыхимпром» - 14 очков, АО «Сумской завод «Насосэнергомаш» - 11, команда Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» - 6 баллов.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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