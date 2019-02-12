В Сумах соревновались шашисты В клубе интеллектуальных игр СумГУ состоялись соревнования по шашкам в зачет городской спартакиады.

Боролись командное первенство как студенты, так и сумские предприятия и организации. Уверенную победу среди высших учебных заведений получила команда СумГПУ им. А. С. Макаренко Александр Косенко, Вадим Касьян и Борис Батуринец получили 16 очков.

Серебряными призерами стали представители СумГУ - Богдан Статива, Антон Ильченко и Ирина Курочка – 12 очков.

А вот со значительным отрывом третье место заняла команда образования - 6 очков на всех получили Артем Лаптев, Иван Гордиенко и Дмитрий Стрижак.

Среди шашистов сумских предприятий и организаций, результаты следующие: ПАО «Сумыхимпром» - 14 очков, АО «Сумской завод «Насосэнергомаш» - 11, команда Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» - 6 баллов.