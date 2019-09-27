На Сумщине спасатели трижды ликвидировали возгорание сухой растительности В течение 14 октября на территории Сумской области спасатели трижды ликвидировали возгорание сухой растительности, которые возникали в Краснопольском, Конотопском районах, а также в г. Ромны.

Площадь, охваченная огнем при данных пожарах, составляла более 2,5 га.

В частности, вблизи села Жолдаки Конотопского района загорелись остатки сухой растительности на площади до 1 га. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро начал распространяться в сторону населенного пункта, из-за чего люди сразу же вызвали спасателей. Преодолев расстояние в 30 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части. В 19:00 спасателям удалось локализовать данное возгорание, в 20:04 пожар был ликвидирован.

Еще раз спасатели призывают граждан быть ответственными в обращении с огнем и не провоцировать пожаров в природных экосистемах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.