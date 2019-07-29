На Сумщине от взрыва гранаты погиб человек

Происшествие произошло сегодня днем в одном из сел Конотопского района. Предварительно установлено, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился у гаража длительное время незапертым) обнаружил предмет похожий на гранату.
Для того, чтобы выяснить что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как тот осматривал «находку» произошел взрыв, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, специалисты-взрывотехники.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство, в рамках которого проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека и каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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