Бывший нардеп от Сумщины включен в состав СНБО Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Он вывел из него бывшего секретаря СНБО Данилюка и ввел в состав СНБО Данилова, Евдокимова и Бухарева.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Евдокимова Валерия Владимировича - Главу Службы внешней разведки Украины;

2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюка", - гласит текст указа.

Указ вступает в силу с дня его публикации 15 октября.

Напомним: Владислав Бухарев был нардепом от Сумщины в 2014-2019 годах.