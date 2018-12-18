Бывший нардеп от Сумщины включен в состав СНБО

Он вывел из него бывшего секретаря СНБО Данилюка и ввел в состав СНБО Данилова, Евдокимова и Бухарева.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Евдокимова Валерия Владимировича - Главу Службы внешней разведки Украины;
2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;
3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюка", - гласит текст указа.
Указ вступает в силу с дня его публикации 15 октября.
Напомним: Владислав Бухарев был нардепом от Сумщины в 2014-2019 годах.
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