Сумские бойцы отличились в Киеве На выходных столица принимала Всеукраинский турнир по тхэхвондо ВТФ «Кубок КДЮСШ «ШКОЛА СПОРТА» «TAEKWONDO CUP BY SCHOOL SPORT».

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов разных возрастных категорий из 13 областей Украины, а также гостей из Республики Беларусь, Латвии и Эстонии. Представители 45 клубов и организаций вначале по олимпийской системе определяли лучших в своих категориях, а в заключительный день принимали участие в учебно-тренировочном сборе.

Сумскую область представляли шесть спортсменов из сумского спортивного клуба «Десятка». Конкуренция на турнире была очень высокая, поединки упорные и бескомпромиссные, поэтому удалось завоевать только одну медаль. Ученица ЗОШ№23 Валерия Дехтярёва в ходе поединков с представительницами Республики Беларусь и г. Киева показала высокий уровень подготовки, самообладание и уверенность, не пропустив ни одного зачетного удара, она победила своих соперниц и стала чемпионкой турнира.

На этом награды и сюрпризы не закончились. Наши спортсмены не отчаялись и вовремя учебно-тренировочного сбора также сражались за поощрительные награды в конкурсах. И удача улыбнулась самой младшей спортсменке сумской команды Полине Лунике. В ходе поединков до первого удара, она одержала 24 победы, чем заслужила 1-ое место, и внимание организаторов.

Подготовил спортсменов тренер Михаил Турута.