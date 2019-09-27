Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54203

В Сумах на пожаре пострадала женщина

15 октября в 8:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по ул. Горького в г. Сумы.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

Еще до прибытия спасателей, владелицу квартиры 1958 г.р., которая надышалась продуктами горения, соседи вывели в безопасное место и передали работникам скорой. Женщину доставили в реанимационное отделение Сумской больницы №5, состояние ее здоровья удовлетворительное. Как установили пожарные, возгорание возникло в одной из комнат квартиры на первом этаже. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную квартиру. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений 8:16 возгорание локализовали, а в 8:19 полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар

По тематике

В Сумах горела пятиэтажка (видео)
Сегодня 10:48

В Сумах горела пятиэтажка (видео)

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажки....

Вчера 15:55

На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе

14 октября в 10:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Озерная в с....

11.10.2019 16:47

Ночью в Сумах снова горела школа

В Сумах пожарные ликвидировали пожар в не эксплуатируемом сооружении бывшей школы № 16....

11.10.2019 10:37

В Сумах горела пятиэтажка

В Сумах спасатели эвакуировали 3 человек, ликвидируя пожар в многоэтажке....

Ночью в Бездрике 6 часов тушили пожар в жилом доме
10.10.2019 11:48

Ночью в Бездрике 6 часов тушили пожар в жилом доме

В Сумском районе пожарные ликвидировали пожар в жилом доме и спасали от огня соседский дом и хозяйственную постройку....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.