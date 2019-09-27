В Сумах на пожаре пострадала женщина 15 октября в 8:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по ул. Горького в г. Сумы.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

Еще до прибытия спасателей, владелицу квартиры 1958 г.р., которая надышалась продуктами горения, соседи вывели в безопасное место и передали работникам скорой. Женщину доставили в реанимационное отделение Сумской больницы №5, состояние ее здоровья удовлетворительное. Как установили пожарные, возгорание возникло в одной из комнат квартиры на первом этаже. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную квартиру. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений 8:16 возгорание локализовали, а в 8:19 полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.