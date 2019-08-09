Сумская мэрия разобралась с вонью в городе

Об этом он сообщил сегодня, 16 октября, во время сессии Сумского горсовета.
По поручению городского головы специалисты отдела экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители и также отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения выясняли причину появления в Сумах вони.
По словам мэра, он связался с руководителями промышленных предприятий, и те заверили, что никаких выбросов в атмосферу не было. Выезд городских чиновников в с. Косовщина подтвердил предположение, что причиной вони мог стать вывоз с птицефабрики на поля куриного помета.
«На месте расположения ям для складирования помета, остались свежие колеи от транспорта. Местные жители рассказали, что, начиная с пятницы, в течение нескольких дней удобрения вывозились на поля Сумского района. Люди также сообщили, что такие работы проводились ежегодно в этот период, и неприятный запах ощущался. В этом году ветер подул в сторону города, и вонь накрыла Сумы. Готовим обращение к руководству областной и районной администраций, Государственной экологической инспекции в Сумской области с тем, чтобы там разобрались в ситуации и выяснили, с разрешения ли это делается, допустимые предельные нормы вывоза, как правильно надо это делать», - сказал городской голова.
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