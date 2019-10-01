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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
16.10.2019 10:10651

Ночью центр Сум останется без воды

Работа Лучанского водозабора будет приостановлено.

16 октября в 22:00 будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы по замене задвижки диаметром 400 мм на территории станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

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