В Сумах хотят создать еще одно коммунальное предприятие

Такой депутатский запрос подала она мэру Сум сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета. По ее словам, последнее время в городе обсуждается питание в школах. Она предлагает создать коммунальный комбинат общественного питания, который бы работал на все школы города, так как два повара в школе не могут справиться со всеми новыми веяниями, как то шведский стол, за который выступает мэр Сум, новые рецепты и т.д. Также по ее словам, за 8 грн невозможно приготовить полноценный обед, поэтому нужно пересмотреть как стоимость обедов, так и доплат родителей.
Ее запрос был поддержан. А мэр Сум пообещал поработать над этим вопросом.
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