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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20174

В Сумах хотят создать еще одно коммунальное предприятие

Депутат Сумского горсовета Ирина Губская предлагает создать комбинат общественного питания на базе коммунального предприятия.

Такой депутатский запрос подала она мэру Сум сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета. По ее словам, последнее время в городе обсуждается питание в школах. Она предлагает создать коммунальный комбинат общественного питания, который бы работал на все школы города, так как два повара в школе не могут справиться со всеми новыми веяниями, как то шведский стол, за который выступает мэр Сум, новые рецепты и т.д. Также по ее словам, за 8 грн невозможно приготовить полноценный обед, поэтому нужно пересмотреть как стоимость обедов, так и доплат родителей.

Ее запрос был поддержан. А мэр Сум пообещал поработать над этим вопросом.

Общество Школьное питание

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