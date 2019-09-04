В Сумах снова заминировали Центр админуслуг

Об этом сегодня во время заседания Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
Информацию подтвердили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.
Сообщение поступило в 9.35 на линию «102» о том, что заминировано админздание Сумской мэрии на Горького, 21. Также неизвестные сообщили, что взрыв произойдет через 40 минут.
На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Все проверили, людей євакуировали, ничего не нашли.
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