В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции и СБУ установили 21-летнего египтянина, который был причастен к хранению наркотиков. Его задержали в момент попытки реализации сырья растительного происхождения другому студенту-иностранцу. Правоохранители задокументировали этот факт - в пакете оказалось наркотическое вещество растительного происхождения – «каннабис», общим весом около 50 граммов.
По месту жительства иностранца полицейские и сотрудники СБУ провели обыск, и изъяли еще около 150 граммов подобного сырья.
К слову: оба фигуранта дела имели виды на жительство на территории Украины и учатся в одном из сумских вузов.
Изъятое направлено на экспертное исследование, а в отношении самого юноши в полиции открыли уголовные производства по ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Теперь иностранцу придется предстать перед судом, ему может грозить тюремное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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