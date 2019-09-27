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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39200

В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта

Работники отдела противодействия борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и нелегальной миграции ГУНП в области в тесном сотрудничестве с сотрудниками СБУ Украины задержали гражданина одной из арабских стран на попытке сбыта 50 граммов «тяжелого» наркотика.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции и СБУ установили 21-летнего египтянина, который был причастен к хранению наркотиков. Его задержали в момент попытки реализации сырья растительного происхождения другому студенту-иностранцу. Правоохранители задокументировали этот факт - в пакете оказалось наркотическое вещество растительного происхождения – «каннабис», общим весом около 50 граммов.

По месту жительства иностранца полицейские и сотрудники СБУ провели обыск, и изъяли еще около 150 граммов подобного сырья.

К слову: оба фигуранта дела имели виды на жительство на территории Украины и учатся в одном из сумских вузов.

Изъятое направлено на экспертное исследование, а в отношении самого юноши в полиции открыли уголовные производства по ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Теперь иностранцу придется предстать перед судом, ему может грозить тюремное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Иностранные студенты Наркодилер Наркотики

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