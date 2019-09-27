В Сумах горела пятиэтажка (видео) В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажки.

15 октября в 9:04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире в пятиэтажном жилом доме по ул. Первомайской в областном центре. О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из окна кухни. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что горение происходит на кухне на втором этаже. Горели стены на площади до 30 кв. м. и бытовая техника. Образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. С помощью выдвижной лестницы через окно было подано ствол на тушение, и в 9:21 возгорание локализовали, а в 9:41 - полностью ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.