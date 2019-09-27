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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5978

В Шостке камера видеонаблюдения помогла полицейским установить вора кошелька

На забытый в магазине кошелек старушки соблазнился житель Шостки.

О краже кошелька с более чем 500 гривнами в одном из супермаркетов Шостки в полицию сообщила 79-летняя бабушка. Старушка рассказала: расплачиваясь за продукты на кассе магазина, она случайно оставила там свое портмоне. А когда буквально за минуту вернулась, обнаружила его исчезновения.

Прибыв на вызов, правоохранители пересмотрели видео с камер видеонаблюдения супермаркета, и увидели на нем вора: мужчина, который был следующим за пенсионеркой в очереди, вместо того, чтобы обратить внимание кассира на забытую вещь, забрал чужой кошелек и как можно быстрее покинул магазин.

Благодаря видео полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 69-летний местный житель. Он раскаялся в своем поступке и вернул потерпевшей все деньги.

В полиции его поступок квалифицировали как кражу и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства его вины за содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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