Сумы не согласились присоединить Битицу и окрестности Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета депутаты не проголосовали за решение «О даче согласия на добровольное присоединение Битицкого сельской территориальной громады Сумского района (сел Пушкаревка, Битица, Вакаловщина, Зеленый гай, Никольское) к территориальной громаде города Сумы».

Перед голосованием вступила депутат Битицкого сельсовета, которая рассказала, что сельчане проголосовали против присоединения, несмотря на желание главы сельсовета, который якобы проявляет самоуправство.

Мэр Сум все равно поставил проект решения на голосование, однако он набрал всего 11 голосов «за».