Сумы не согласились присоединить Битицу и окрестности

Перед голосованием вступила депутат Битицкого сельсовета, которая рассказала, что сельчане проголосовали против присоединения, несмотря на желание главы сельсовета, который якобы проявляет самоуправство.
Мэр Сум все равно поставил проект решения на голосование, однако он набрал всего 11 голосов «за».
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