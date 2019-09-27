В Конотопе завершили расследование причин отравления студентов В начале октября 2019 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области осуществлялось расследование причин и условий возникновения вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся Конотопского профессионально-технического училища, во время которого в инфекционное отделение местной больницы с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела попали 11 учеников.

После проведения медицинского осмотра среди других учеников было обнаружено еще 10 человек с жалобами и признаками заболевания.

При опросе некоторые из пострадавших учеников связывали свое заболевание как с пищей домашнего приготовления, которую они употребляли накануне заболевания, так и с питанием в столовой учреждения и употреблением продукции, приобретенной в киосках фаст-фуда, расположенных рядом с учебным корпусом и общежитием.

Обследование пищеблока учебного заведения выявило многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и Закона Украины «Об основных принципах и требования безопасности и качества пищевых продуктов», которые могли способствовать возникновению вспышки. В частности, проведение капитального ремонта требуют все помещения пищеблока, необходима замена одной из 2 камер, моечной ванны в цехе сырой продукции и части кухонного инвентаря и посуды. Из-за отсутствия горячего водоснабжения в основных цехах и подсобных помещениях пищеблока, не созданы надлежащие условия для мытья кухонной посуды, инвентаря, нарушаются режимы мытья и дезинфекции кухонного оборудования, поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, невозможно соблюдение персоналом личной гигиены. В холодильниках для хранения сырой и готовой продукции не обеспечено соблюдение правил товарного соседства (масло сливочное хранилось рядом с сырым мясом и сырой печенью). Установлены нарушения гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов, содержание помещений для их хранения.

Несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима подтверждены результатами лабораторных исследований отобранных на пищеблоке смывов, воды и продуктов питания. В 12% смывов с кухонного инвентаря и различных поверхностей обнаружены возбудители инфекционных болезней, 2 пробы воды не соответствовали требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. Для восстановления питьевого водоснабжения согласно предписанию Госпродпотребслужбы КП «Производственное управление водопроводно-канализационное управление» Конотопского городского совета провело внеочередную промывку и дезинфекцию внутренних сетей в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

Исследования отобранных образцов отдельных пищевых продуктов и готовых блюд выявило превышение общего микробного загрязнения в 1,2-2,0 раза, что свидетельствует о нарушении условий транспортировки и хранения продукции, а также микробное загрязнение продуктов (мясо свинины и масло сливочное) бактериями группы кишечной палочки, которые в норме не допускаются.

Среди работников пищеблока выявлено 2 носителей патогенного стафилококка, что при наличии нарушений санитарно-противоэпидемического режима и личной гигиены несет реальную угрозу возникновения эпидемических осложнений среди лиц, которые питаются.

Кроме того, нельзя исключить как фактор передачи продукцию киосков фаст-фуда, расположенных на территории заведения, в ходе проверки которых также установлены многочисленные нарушения законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, по результатам расследования причин и условий возникновения вспышки установлено, что передача возбудителя инфекции среди учащихся состоялась пищевым путем. Основной причиной вспышки стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима функционирования пищеблока, правил обращения с пищевыми продуктами, несоблюдение температурных условий хранения готовых пищевых продуктов; отсутствие условий для их хранения в общежитии.

По результатам расследования, направлено 2 предписания администрации заведения о принятии неотложных мер по устранению выявленных нарушений. К виновным в нарушениях лицам применены санкции административного влияния (штрафы).

В связи с вышеизложенным, с целью недопущения подобных случаев в подчиненных учреждениях образования в дальнейшем, о результатах расследования проинформирован Департамент образования и науки Сумской областной администрации.

Подытоживая, следует отметить, что в последние годы возникновения эпидемических осложнений чаще всего связано с объектами, где из-за законодательных ограничений (мораторий на проведение плановых мероприятий государственного надзора, отсутствие утвержденных унифицированных форм актов) невозможно осуществление Госпродпотребслужбой планового санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе по условиям обучения и воспитания в общеобразовательных учебных заведениях, регламентировано статьей 20 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благо получше населения», сообщает пресс-служба ведомства.