В Сумах снова не смогли ввести в исполком главу Песчаного

Из состава исполкома предлагалось вывести бывшую заммэра Сум Ольгу Волошину (ушедшую на пенсию в августе), а ввести главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика (напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета).
Однако «за» это решение набралось всего 16 голосов.
Напомним: это была уже третья неудачная попытка ввести В.Мечика в исполком по должности. В первый раз глава фракции БПП «Солидарность» Дмитрий Лантушенко рассказывал, что они не против введения в состав Владимира Мечика, они против состава всего исполкома в нынешнем виде из-за его последних решений по повышению тарифов, по утверждению плана «Эспланады» и т.д. Тогда мэр Сум Александр Лысенко предлагал им вынести проект решения о новом составе исполкома, однако пока такого проекта нет.
Второй раз мэр сумм предлагал еще вывести из состава исполкома Дмитрия Нагорного, который является начальником управления коммунальной собственности Сумского облсовета и которого связывают с перерегистрацией областных предприятий, который территориально находятся в Сумах в районы, но ни одной подписи по этому поводу он не поставил. Мэр Сум тогда нашел другую причину – г-н нагорный за полтора года посетил всего 8 из 38 заседаний исполкома, в 2019 году – вообще ни одного.
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