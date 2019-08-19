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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в таксиста стреляли 20 раз

В Сумах задержали мужчину, который совершил около 20 выстрелов в таксиста.

Сумской местной прокуратурой во вторник, 15 октября, сообщено о подозрении 29-летнему сумчанину, который ранил таксиста.

Событие произошло 14 октября в г. Сумы. Водитель такси приехал по вызову на ул. Котляревского около 22.12. Забрал мужчину и женщину и отвез их на ул. Гетмана Мазепы. Прибыв по указанному адресу, пассажиры вышли из такси, при этом он сообщил, что рассчитается за проезд после того, как поднимется в квартиру и возьмет средства.

«На этой почве между таксистом и пассажиром возник словесный конфликт, в ходе которого последний достал предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, и совершил около 20 выстрелов в таксиста, попав при этом в лицо, шею и грудную клетку пострадавшего. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего и изъяли у него оружие», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Именно он в июле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел на улице к незнакомым ему двух девушкам, которые разговаривали между собой. Подвыпившему мужчине показалось, что они высказывали в его адрес оскорбления. Без лишних слов он сначала ударил в лицо одну девушку, а после того разбил бутылку о голову другой и нанес ей около 5 порезов стеклянными осколками.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Стрельба Хулиганство

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