Сумские депутаты не дали земли Щербаню

Это здание принадлежит экс-губернатору Сумщины Владимиру Щербаню, но земля под ним городская. Депутаты уже в который раз не находят голосов, чтобы дать землю в аренду, чтобы получать арендную плату. Однако на этот нашлось всего 16 голосов «за».
Таким образом, экс-губернатор и дальше не будет платить за землю в бюджет.
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