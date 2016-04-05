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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02471

Сумские депутаты не дали земли Щербаню

Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета снова не проголосовали за предоставление в аренду землю под зданием на ул. Гагарина, 2.

Это здание принадлежит экс-губернатору Сумщины Владимиру Щербаню, но земля под ним городская. Депутаты уже в который раз не находят голосов, чтобы дать землю в аренду, чтобы получать арендную плату. Однако на этот нашлось всего 16 голосов «за».

Таким образом, экс-губернатор и дальше не будет платить за землю в бюджет.

Право Аренда земли Владимир Щербань

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