Сумские депутаты не дали земли Щербаню Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета снова не проголосовали за предоставление в аренду землю под зданием на ул. Гагарина, 2.

Это здание принадлежит экс-губернатору Сумщины Владимиру Щербаню, но земля под ним городская. Депутаты уже в который раз не находят голосов, чтобы дать землю в аренду, чтобы получать арендную плату. Однако на этот нашлось всего 16 голосов «за».

Таким образом, экс-губернатор и дальше не будет платить за землю в бюджет.