На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель сразу пытался договориться с правоохранителями, предлагая им неправомерную выгоду. Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности и составили соответствующий протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После чего об указанном факте сообщили свое руководство, сотрудников внутренней безопасности и прокуратуру.

Сегодня, 16 октября, водитель пришел в отдел полиции и передал начальнику сектора реагирования патрульной полиции 10 тыс. грн и 100 долларов США, после чего предложил порвать составленный протокол. Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.