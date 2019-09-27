На Сумщине приятель обокрал односельчанина Занимая у своего приятеля деньги, 41-летний житель Бурынского района воспользовался его невнимательностью, и украл пакет с 20 тысячами гривен, который незаметно для хозяина выпал из тайника.

Сообщение о краже в дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило от 63-летнего жителя Бурынского района. Тот рассказал, что из его дома при непонятных обстоятельствах исчезло 20 000 гривен.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. Они провели тщательную проверку, и установили, что кражу совершил 41-летний односельчанин заявителя. Мужчину нашли, опросили, и он рассказал об обстоятельствах преступления.

Выяснилось, что в тот день заявитель пригласил его к себе домой на бокал вина. Некоторое время мужчины просто общались, а потом гость попросил одолжить ему 600 гривен. Тот согласился и взял из тайника необходимую сумму. Однако гость заметил, что оттуда выпал еще один пакет с деньгами. Поэтому, когда хозяин отвернулся, он потихоньку подобрал деньги и положил в собственный карман. А через некоторое время и вообще пошел домой.

«Сотрудники полиции часть похищенных средств у злоумышленника изъяли и вернули их владельцу, - комментирует ситуацию Сергей Кудрявский, и.о. начальника Бурынского отделения полиции. - А по факту совершения преступления открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), в рамках которого начато досудебное расследование».

Следовательно, любителю «легких денег» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.