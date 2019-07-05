Сумские баскетболисты вышли в плей-офф на Всемирных пляжных играх

В составе сборной Украины трое игроков БК «СумДУ» Всеволод Чесак, Григорий Алтухов и Игорь Стародуб и тренер Ярослав Ковалев. После двух стартовых побед 15 октября наши победили монголов 17:15.
Сегодня в ¼ финала они встретятся со сборной Аргентины.
В Дохе (Катар) стартовал турнир по баскетболу 3х3....
I Всемирные пляжные игры пройдут с 12 по 16 октября в Дохе (Катар)....
12 октября в Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3....
Лучшие студенческие команды Украины сыграют на первых Всемирных пляжных играх....
На этих выходных стартовал открытый чемпионат Сумской области по баскетболу 3х3....