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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52124

В Шостке поймали серийного вора гаджетов

Работники полиции уличили в «коллекционировании» чужих мобильных телефонов 28-летнего жителя Шостки.

Сначала жертвой неоднократно судимого 28-летнего шосткинца стала его знакомая, с которой он отдыхал в одной компании в кафе. Девушка решила потанцевать и оставила на столике свой мобильный телефон, надеясь, что друзья за ним присмотрят. Когда же вернулась назад - обнаружила пропажу гаджета. Из присутствующих никто так и не понял, когда и каким образом исчез мобильный. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию, а на следующий день подозреваемый сам принес похищенное ей, однако пояснил, что телефон якобы ему подбросили.

Стал жертвой «любителя» сотовых и 27-летний посетитель ночного клуба. Он вышел на улицу пообщаться по мобильному, и там его встретил подозреваемый. Последний попросил у владельца гаджет для осуществления якобы важного звонка, а сам пытался незаметно убежать вместе с чужой вещью. Мужчина, заподозрив неладное, попытался вернуть свое имущество, но тот оказался проворнее и скрылся.

«В раскрытии этих преступлений важную роль сыграли камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательных заведениях города, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Просмотрев записи с камер, наши сотрудники увидели и сам момент совершения преступления, это стало доказательной базой в открытых уголовных производствах, и личность злоумышленника, который хорошо нам известный по предыдущим преступлениям».

Во время необходимых процессуальных действий полицейские изъяли мобильный телефон посетителя клуба у подозреваемого и вернули его владельцу.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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