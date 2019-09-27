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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04278

В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике.

Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпионов. Сильнейшие поедут на чемпионат мира.

Турнир пройдет 19-20 октября в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало в 9.00.

Спорт Анонс Спорт на пилоне

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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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