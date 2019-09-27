В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпионов. Сильнейшие поедут на чемпионат мира.
Турнир пройдет 19-20 октября в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало в 9.00.
27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....
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В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
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