В Глухове пройдет кубок Украины по военно-спортивному многоборью

Официальное открытие соревнований субботу, 19 октября, в 12.00 в спортивном зале Глуховского национального педагогического университета им. Александра Довженко.
Сообщение о краже двухколесника группа реагирования полиции охраны получила на служебный планшет. Отследив вероятное направление движения злоумышленника, правоохранители уже через...
С 27 по 29 сентября в Днепре прошли международные соревнования на Кубок Украины (III этап) по судомодельному спорту в классе...
15 кг копченых мясных изделий открыто отобрал у женщины 33-летний мужчина....
28 сентября сгорел мотоцикл, припаркованный во дворе многоэтажного дома по улице Циолковского, 7 в Глухове....
С заявлением о краже в полицию обратилась 31-летняя жительница райцентра....