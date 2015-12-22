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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33727

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Кабмин кандидатуру на губернатора в Сумской и области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его информации, на должность главы Сумской облгосадминистрации президент предлагает Леонова Сергея Вячеславовича. Кабмин вопрос решил перенести на следующее заседание и пригласить кандидатов.

Сергей Леонов 1979 г.р. является проректором УНИБТ «УАБД» СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.

Политика Глава ОГА Сергей Леонов

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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