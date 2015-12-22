Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины Президент Украины Владимир Зеленский подал в Кабмин кандидатуру на губернатора в Сумской и области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его информации, на должность главы Сумской облгосадминистрации президент предлагает Леонова Сергея Вячеславовича. Кабмин вопрос решил перенести на следующее заседание и пригласить кандидатов. Сергей Леонов 1979 г.р. является проректором УНИБТ «УАБД» СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.