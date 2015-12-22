Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его информации, на должность главы Сумской облгосадминистрации президент предлагает Леонова Сергея Вячеславовича. Кабмин вопрос решил перенести на следующее заседание и пригласить кандидатов.
Сергей Леонов 1979 г.р. является проректором УНИБТ «УАБД» СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.
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